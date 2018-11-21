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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11     

21 Kasım 2018 12:00


TÜRKİYE


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22/11       10:00  Tüketici güven endeksi


26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı


26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi


29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi


30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar


30/11       10;00  Dış ticaret dengesi


 


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DÜNYA                      


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21 KASIM ÇARŞAMBA


ABD                       15:00 MBA Mortgage Başvuruları


ABD                       16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri


ABD                       16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları


ABD                       16:30 Devam Eden Başvurular


ABD                       18:00 Öncü Göstergeler


ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları


ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM


ABD                       18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


ABD                       18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları


ABD                       18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları


ABD                       18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları


ABD                       18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları


ABD                       18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı


ABD                       18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep


ABD                       18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep


ABD                       18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep


ABD                       20:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 2211       1000  TüketiciKASIMMBA Mortgage Başvuruları ABDDayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABDHaftalıkBaşvuruları ABDDevam Eden Başvurular ABDGöstergeler ABDDevam Eden Konut Satışları
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