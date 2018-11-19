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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11

19 Kasım 2018 11:59


TÜRKİYE

 


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20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku


22/11       10:00  Tüketici güven endeksi


26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı


26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi


29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi


30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar


30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

 


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DÜNYA                      


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9 KASIM Pazartesi         TSİ

JAPONYA            02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA            02:50 İhracat YoY

JAPONYA            02:50 İthalat YoY

20 KASIM SALI

FRANSA               09:30 ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA          10:00 ÜFE MoM

ALMANYA          10:00 ÜFE YoY

ABD                       16:30 Konut Başlangıçları

ABD                       16:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD                       16:30 İnşaat İzinleri

ABD                       16:30 İnşaat İzinleri MoM

21 KASIM ÇARŞAMBA

ABD                       15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                       16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                       16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       16:30 Devam Eden Başvurular

ABD                       18:00 Öncü Göstergeler

ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                       18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD                       18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                       18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                       20:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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