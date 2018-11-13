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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11      

13 Kasım 2018 12:27

TÜRKİYE

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15/11       10:00  İşsizlik

15/11       11:00  Bütçe dengesi

15/11       14:30  MB beklenti anketi

16/11       10:00  Sanayi üretimi

20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10:00  Tüketici güven endeksi

26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                       

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14 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ

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JAPONYA                                             02:50 GDP QoQ

JAPONYA                                             02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ÇİN                                                       05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                                       05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                             07:30 Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA                                            10:00 GDP QoQ

ALMANYA                                            10:00 GDP YoY

FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM

FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP YoY

ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                                     16:30 TÜFE MoM

ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                                     16:30 TÜFE YoY

ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE YoY

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15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ

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JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 Ticaret Dengesi

ABD                                                     16:30 Empire İmalat Endeksi

ABD                                                     16:30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                                     16:30 Philadelphia FED Endeksi

ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                                     16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD                                                     18:00 İş Yatırımları

ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                                     19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                                     19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                                     19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                                     19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                                     19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                                     19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                                     19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                                     19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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16 KASIM CUMA                                TSİ

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EURO BÖLGESİ                                 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE MoM

ABD                                                     17:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                                     17:15 Kapasite Kullanımı

ABD                                                     17:15 İmalat Üretimi

 

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ETİKETLER

TÜRKİYE 1511       1000  İşsizlik 1511       1100  BütçeKASIMGDP QoQ JAPONYA                                             0250 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
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