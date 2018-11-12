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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sa

12 Kasım 2018 13:39

TÜRKİYE
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12/11       10:00  Cari denge
15/11       10:00  İşsizlik
15/11       11:00  Bütçe dengesi
15/11       14:30  MB beklenti anketi
16/11       10:00  Sanayi üretimi
20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku
22/11       10:00  Tüketici güven endeksi
26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı
26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi
29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi
30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar
30/11       10;00  Dış ticaret dengesi
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DÜNYA                       
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13 KASIM  SALI                                   TSİ
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ALMANYA                                           10:00 TÜFE MoM
ALMANYA                                           10:00 TÜFE YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE                                          12:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE                                          12:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
ALMANYA                                           13:00 ZEW Anketi (Güncel Durum)
ALMANYA                                           13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ                                  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
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14 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ
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JAPONYA                                             02:50 GDP QoQ
JAPONYA                                             02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ÇİN                                                       05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                                       05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                             07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA                                            10:00 GDP QoQ
ALMANYA                                            10:00 GDP YoY
FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM
FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP YoY
ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                                     16:30 TÜFE MoM
ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD                                                     16:30 TÜFE YoY
ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE YoY
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15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ
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JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 Ticaret Dengesi
ABD                                                     16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD                                                     16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD                                                     16:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                                     16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD                                                     18:00 İş Yatırımları
ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                                     19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                                     19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                                     19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                                     19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                                     19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 KASIM CUMA                                TSİ
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EURO BÖLGESİ                                 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE MoM
ABD                                                     17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                                                     17:15 Kapasite Kullanımı
ABD                                                     17:15 İmalat Üretimi

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