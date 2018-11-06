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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/11       17:30  Hazine nakit dengesi 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       1

06 Kasım 2018 12:03

TÜRKİYE

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07/11       17:30  Hazine nakit dengesi

12/11       10:00  Cari denge

15/11       10:00  İşsizlik

15/11       11:00  Bütçe dengesi

15/11       14:30  MB beklenti anketi

16/11       10:00  Sanayi üretimi

20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10:00  Tüketici güven endeksi

26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                           

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6 KASIM  SALI                                     TSİ

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JAPONYA                                           02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA                                              11:50 Servis PMI

FRANSA                                              11:50 Bileşik PMI

ALMANYA                                           11:55 Servis PMI

ALMANYA                                           11:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                                 12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                                 12:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE YoY

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7 KASIM ÇARŞAMBA                        TSİ

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JAPONYA                                          08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA                                          11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar YoY

ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                                     18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                                     18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                                     18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                                     18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                                     18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                                     18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                                     18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                                     18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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8 KASIM PERŞEMBE                           TSİ

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JAPONYA                                             02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                                             02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA                                             10:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA                                             10:00 İhracat MoM

ALMANYA                                             10:00 İthalat MoM

FRANSA                                               10:45 Ticaret Dengesi

ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                                     16:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                                     22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD                                                     22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

ÇİN                                                       Ticaret Dengesi

ÇİN                                                       İthalat YoY

ÇİN                                                       İhracat YoY

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9 KASIM CUMA                                    TSİ

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ÇİN                                                       04:30 ÜFE YoY

ÇİN                                                       04:30 TÜFE YoY

FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE                                          12:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE                                          12:30 GDP QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 GDP YoY

İNGİLTERE                                          12:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD                                                     16:30 ÜFE MoM

ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD                                                     16:30 ÜFE YoY

ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                                     18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD                                                     18:00 Toptan Satış Stokları MoM

 


 

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ETİKETLER

TÜRKİYE 0711       1730  HazineKASIM  SALIHanehalkı Harcamaları YoY ALMANYA                                           1000 Fabrika Siparişleri MoM
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