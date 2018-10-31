T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış

31 Ekim 2018 12:00

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------

31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi

31/10       10:00    Turizm gelirleri

31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar

31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                           

---------------------------------------------------------------------------------------------

31 EKİM ÇARŞAMBA     TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                   03:01 GfK Tüketici Güven Endeksi

ÇİN                                04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN                                04:00 İmalat PMI

ÇİN                                04:00 Bileşik PMI

JAPONYA                     08:00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA                       10:45 TÜFE MoM

FRANSA                       10:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ          13:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ          13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD                              16:45 Chicago PMI

ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                              17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                              17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 KASIM PERŞEMBE      TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                     03:30 İmalat PMI

ÇİN                                04:45 İmalat PMI

İNGİLTERE                   12:30 İmalat PMI

İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                              16:45 İmalat PMI

ABD                              17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                              17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------

2 KASIM CUMA              TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

FRANSA                       11:50 İmalat PMI

ALMANYA                     11:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ          12:00 İmalat PMI

İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI

ABD                              15:30 Ticaret Dengesi

ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                              15:30 İşsizlik Oranı

ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri

ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 3110       1000    EkonomikEKİMSanayiMoM JAPONYA                     0250 SanayiYoY İNGİLTERE                   0301 GfK Tüketici Güven Endeksi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24