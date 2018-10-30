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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticar

30 Ekim 2018 12:00

TÜRKİYE
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31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA                           
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30 EKİM SALI                 TSİ
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JAPONYA                      02:30 İşsizlik Oranı
FRANSA                       09:30 GDP QoQ
FRANSA                       09:30 GDP YoY
FRANSA                       10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                       10:45 Tüketici Harcamaları YoY
ALMANYA                    11:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)
ALMANYA                    11:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ           13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ           13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ           13:00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ           13:00 Tüketici Güveni
ALMANYA                    16:00 TÜFE MoM
ALMANYA                    16:00 TÜFE YoY
ABD                              17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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31 EKİM ÇARŞAMBA     TSİ
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JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                   03:01 GfK Tüketici Güven Endeksi
ÇİN                                04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN                                04:00 İmalat PMI
ÇİN                                04:00 Bileşik PMI
JAPONYA                     08:00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA                       10:45 TÜFE MoM
FRANSA                       10:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ          13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ          13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                              15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD                              16:45 Chicago PMI
ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                              17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                              17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                              17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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1 KASIM PERŞEMBE      TSİ
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JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                     03:30 İmalat PMI
ÇİN                                04:45 İmalat PMI
İNGİLTERE                   12:30 İmalat PMI
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                              16:45 İmalat PMI
ABD                              17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD                              17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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2 KASIM CUMA              TSİ
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FRANSA                       11:50 İmalat PMI
ALMANYA                     11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ          12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI
ABD                              15:30 Ticaret Dengesi
ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                              15:30 İşsizlik Oranı
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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