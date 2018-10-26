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Ekonomi

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış tica

26 Ekim 2018 12:04

TÜRKİYE
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31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA                        
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26 EKİM CUMA                              TSİ
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FRANSA                                        09:45 Tüketici Güveni
FRANSA                                        09:45 ÜFE MoM
FRANSA                                        09:45 ÜFE YoY
ABD                                               15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                               15:30 Kişisel Tüketim
ABD                                               15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                               17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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