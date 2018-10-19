TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE
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22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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19 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ÇİN 05:00 GDP YoY
ÇİN 05:00 GDP QoQ
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM