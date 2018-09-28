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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

  TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------   28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar   28/09       10:00        Dış ticaret dengesi   ----------------------------------------

28 Eylül 2018 12:14

 

TÜRKİYE

 

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28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar

 

28/09       10:00        Dış ticaret dengesi

 

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DÜNYA                            

 

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28 EYLÜL CUMA                       TSİ

 

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BİRLEŞİK KRALLIK                02:01 GfK Tüketici Güveni

 

JAPONYA                                 02:30 İşsizlik Oranı

 

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

 

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

 

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

 

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

 

JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi MoM

 

JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi YoY

 

JAPONYA                                 02:50 Perakende Satışlar MoM

 

ÇİN                                           04:45 İmalat PMI

 

FRANSA                                   09:45 ÜFE MoM

 

FRANSA                                   09:45 ÜFE YoY

 

FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları MoM

 

FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları YoY

 

FRANSA                                   09:45 TÜFE MoM

 

FRANSA                                   09:45 TÜFE YoY

 

ALMANYA                                10:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)

 

ALMANYA                                10:55 İşsizlik Oranı

 

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP QoQ

 

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP YoY

 

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

 

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

 

EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY

 

ABD                                          15:30 Çekirdek PCE YoY

 

ABD                                          15:30 Kişisel Gelirler

 

ABD                                          15:30 Kişisel Harcamalar

 

ABD                                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar

 

ABD                                          15:30 Çekirdek PCE MoM

 

ABD                                          16:45 Chicago PMI

 

ABD                                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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GirişDışEYLÜL CUMA                       TSİ     BİRLEŞİK KRALLIKGfK Tüketici Güveni   JAPONYAOranı
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