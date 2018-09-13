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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi 14/09              10:00   Cari denge 17/09              10:00   Sanayi üretimi

13 Eylül 2018 12:00

TÜRKİYE

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13/09              14:00   Merkez Bankası bir haftalık repo faizi

14/09              10:00   Cari denge

17/09              10:00   Sanayi üretimi

17/09              10:00   İşsizlik

17/09              11:00   Bütçe dengesi

20/09              10:00   Tüketici güven endeksi

20/09              17:30   Merkezi yönetim borç stoku

24/09              14:30   Kapasite kullanım oranı

24/09              14:30   Reel kesim güven endeksi

27/09              10:00   Ekonomik güven endeksi

28/09              10:00   Giriş çıkış yapanlar

28/09              10:00   Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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13 EYLÜL PERŞEMBE                     TSİ

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JAPONYA                                02:50 ÜFE YoY

JAPONYA                                02:50 ÜFE MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

ALMANYA                                09:00 TÜFE MoM

ALMANYA                                09:00 TÜFE YoY

FRANSA                                 09:45 TÜFE MoM

FRANSA                                 09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE                             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ                    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                                        15:30 TÜFE MoM

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                        15:30 TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        15:30 Devam Eden İşzilik Başvuruları

ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 EYLÜL CUMA                       TSİ

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ÇİN                                          05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                          05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ                    12:00 Ticaret Dengesi

ABD                                        15:30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                        16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                        16:15 Kapasite Kullanımı

ABD                                        16:15 İmalat Üretimi

ABD                                        17:00 İş Stokları

ABD                                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 


 

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TÜRKİYE 1309              1400   Merkez BankasıEYLÜL PERŞEMBE                     TSİ JAPONYA                                0250YoY
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