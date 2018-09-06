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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 6 EYLÜL PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------- 10:00                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri

06 Eylül 2018 12:05

TÜRKİYE

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6 EYLÜL PERŞEMBE

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10:00                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

17:00                     Havalimanı İstatistikleri

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DÜNYA                  TSİ

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6 EYLÜL PERŞEMBE

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JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA           10:30 İnşaat PMI

ABD                     15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                     15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD                     16:45 Servis PMI

ABD                     16:45 Bileşik PMI

ABD                     17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD                     17:00 Fabrika Siparişleri

ABD                     17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                     18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

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7 EYLÜL CUMA

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JAPONYA               02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA               08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA             09:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA             09:00 İhracat MoM

ALMANYA             09:00 İthalat MoM

ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                09:45 Ticaret Dengesi

FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA                09:45 İmalat Üretimi YoY

EURO BÖLGESİ  12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

EURO BÖLGESİ  12:00 Kamu Harcamaları QoQ

EURO BÖLGESİ  12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ

EURO BÖLGESİ  12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ  12:00 GDP YoY

ABD   15:30           Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD   15:30           Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD   15:30          İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD   15:30           İşsizlik Oranı

ABD   15:30           İşgücüne Katılım Oranı


 

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TÜRKİYE 6 EYLÜL PERŞEMBE 1000                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 1700                     HavalimanıEYLÜL PERŞEMBE JAPONYA             0250
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