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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 4 EYLÜL SALI ------------------------------------------------------------------------------- 10:00                     Motorlu Kara Taşıtları 14:30                    

04 Eylül 2018 12:00

TÜRKİYE
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4 EYLÜL SALI
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10:00                     Motorlu Kara Taşıtları
14:30                     Reel Efektif Döviz Kuru
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5 EYLÜL ÇARŞAMBA
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14:00                     Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14:00                     Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
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6 EYLÜL PERŞEMBE
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10:00                     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
17:00                     Havalimanı İstatistikleri
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DÜNYA                  TSİ
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4 EYLÜL SALI
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İNGİLTERE             11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE YoY
ABD                         16:45 İmalat PMI
ABD                         17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD                         17:00 ISM İmalat Endeksi
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5 EYLÜL ÇARŞAMBA,
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JAPONYA                03:30 Servis PMI
JAPONYA                03:30 Bileşik PMI
ÇİN                          04:45 Bileşik PMI
ÇİN                          04:45 Servis PMI
FRANSA                 10:50 Servis PMI
FRANSA                 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA              10:55 Servis PMI
ALMANYA              10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ    11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE            11:30 Servis PMI
İNGİLTERE            11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ    12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        15:30 Ticaret Dengesi
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6 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA           09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA           10:30 İnşaat PMI
ABD                     15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                     15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD                     16:45 Servis PMI
ABD                     16:45 Bileşik PMI
ABD                     17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                     17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                     17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                     18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
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7 EYLÜL CUMA
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JAPONYA               02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA             09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA             09:00 İhracat MoM
ALMANYA             09:00 İthalat MoM
ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA                09:45 İmalat Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ  12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ  12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ  12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ  12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ  12:00 GDP YoY
ABD   15:30           Tarım Dışı İstihdam Değişimi
ABD   15:30           Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD   15:30          İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD   15:30           İşsizlik Oranı
ABD   15:30           İşgücüne Katılım Oranı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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