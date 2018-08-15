T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/08     10:00 Konut Satış İstatistikleri 15/08     10:00 İşgücü İstatistikleri 15/08     10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Bo

15 Ağustos 2018 12:21

TÜRKİYE


------------------------------------------------------------------------------------------------


15/08     10:00 Konut Satış İstatistikleri


15/08     10:00 İşgücü İstatistikleri


15/08     10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 


15/08     14:30 Analitik Bilanço


------------------------------------------------------------------------------------------------


DÜNYA                                                      TSİ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ


------------------------------------------------------------------------------------------------


İNGİLTERE                  11:30 TÜFE MoM 


İNGİLTERE                  11:30 TÜFE YoY 


İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY


İNGİLTERE                  11:30 ÜFE MoM 


İNGİLTERE                  11:30 ÜFE YoY 


İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM 


İNGİLTERE                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY 


ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları 


ABD                             15:30 Empire İmalat Endeksi 


ABD                             15:30 Perakende Satışlar MoM 


ABD                             16:15 Sanayi Üretimi MoM 


ABD                             16:15 Kapasite Kullanımı 


ABD                             16:15 İmalat Üretimi 


ABD                             17:00 İş Stokları 


ABD                             17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 


ABD                             17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 


ABD                             17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları


ABD                             17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 


ABD                             17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 


ABD                             17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep


ABD                             17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 


ABD                             17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 


------------------------------------------------------------------------------------------------


16 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


------------------------------------------------------------------------------------------------


JAPONYA                      02:50 Ticaret Dengesi 


JAPONYA                      02:50 İhracat YoY 


JAPONYA                      02:50 İthalat YoY 


JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 


JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 


JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 


JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 


İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar MoM 


İNGİLTERE                   11:30 Perakende Satışlar YoY 


EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi 


ABD                              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 


ABD                              15:30 Devam Eden Başvurular 


ABD                              15:30 Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi 


ABD                              15:30 Konut Başlangıçları 


ABD                              15:30 Konut Başlangıçları MoM 


ABD                              15:30 İnşaat İzinleri 


ABD                              15:30 İnşaat İzinleri MoM 


ABD                              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


------------------------------------------------------------------------------------------------


17 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


------------------------------------------------------------------------------------------------


EURO BÖLGESİ      12:00 Çekirdek TÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE YoY


EURO BÖLGESİ      12:00 TÜFE MoM 


ABD                          17:00 Öncü Göstergeler 


ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 1508     1000 Konut SatışSektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu  1508     1430 Analitik Bilanço DÜNYAAĞUSTOSTÜFE MoM  İNGİLTERETÜFE YoY  İNGİLTERETÜFE YoY İNGİLTEREMoM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24