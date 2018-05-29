T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs) 31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan) 31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

29 Mayıs 2018 12:47

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------------------------------

30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

-----------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                       TSİ

-----------------------------------------------------------------------------------

29 MAYIS SALI

-----------------------------------------------------------------------------------

ABD                         17:00 Conference Board Tüketici Güven Endeksi 

-----------------------------------------------------------------------------------

30 MAYIS ÇARŞAMBA

-----------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                 02:50 Perakende Satışlar MoM 

JAPONYA                 08:00 Tüketici Güven Endeksi 

ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                  09:45 GDP QoQ 

FRANSA                  09:45 GDP YoY
 
ALMANYA                10:55 İşsizlikteki Değişim (000\'s)

ALMANYA                10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ    12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ    12:00 Tüketici Güven Endeksi

ABD                        14:00 Mortgage Başvuruları

ALMANYA                15:00 TÜFE MoM

ALMANYA                15:00 TÜFE YoY

ABD                        15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                        15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları 

ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ

 ABD                       15:30 Ticaret Dengesi

ABD                       15:30 Perakende Satış Stokları MoM 

-----------------------------------------------------------------------------------

31 MAYIS PERŞEMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE               02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                           04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN                           04:00 İmalat PMI

ÇİN                           04:00 Bileşik PMI

FRANSA                   09:45 ÜFE MoM

FRANSA                   09:45 ÜFE YoY

FRANSA                   09:45 TÜFE MoM

FRANSA                   09:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                         15:30 Çekirdek PCE YoY 

ABD                        15:30 Kişisel Gelirler

ABD                        15:30 Haftalık İşzilik Başvuruları

ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar 

 ABD                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 

ABD                        15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD                        15:30 Çekirdek PCE MoM 

ABD                        16:45 Chicago PMI

ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                       18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                      18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

-----------------------------------------------------------------------------------

1 HAZİRAN CUMA

-----------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                 02:50 Sermaye Harcamaları YoY

JAPONYA                 03:30 İmalat PMI
 
ÇİN                           04:45 İmalat PMI

FRANSA                  10:50 İmalat PMI

ALMANYA                10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI

ABD                        15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 

ABD                        15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                        15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                        15:30 İşsizlik Oranı

ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                        15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                        16:45 İmalat PMI

ABD                        17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                        17:00 ISM İmalat Endeksi 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 3005     1000        EkonomikMayıs 3105     1000        DışNisan 3105     1100       TuristNisan DÜNYA                       TSİ 29 MAYIS SALI ABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24