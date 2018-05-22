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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

  TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs) 25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs) 25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Ma

22 Mayıs 2018 12:19

 

TÜRKİYE
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23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA                       TSİ
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22 MAYIS SALI
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ABD                        17:00 Richmond FED İmalat Endeksi
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23 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA               03:30 İmalat PMI
FRANSA                 08:30 ILO İşsizlik Oranı
FRANSA                 10:00 İmalat PMI
FRANSA                 10:00 Servis PMI
FRANSA                 10:00 Bileşik PMI
ALMANYA               10:30 İmalat PMI
ALMANYA               10:30 Servis PMI
ALMANYA               10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     17:00 Tüketici Güveni
İNGİLTERE             11:30 TÜFE MoM & YoY
İNGİLTERE             11:30 Çekirdek TÜFE
İNGİLTERE             11:30 ÜFE MoM & YoY
İNGİLTERE             11:30 Çekirdek ÜFE MoM & YoY
ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        16:45 İmalat PMI, Servis PMI, Bileşik PMI
ABD                        17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                        21:00 FOMC Toplantı Tutanak
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24 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA              08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA              09:00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA              09:00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA              09:00 Sermaye Yatırımları QoQ
ALMANYA              09:00 İnşaat Yatırımları QoQ
ALMANYA              09:00 İç Talep QoQ
ALMANYA              09:00 İhracat QoQ
ALMANYA              09:00 İthalat QoQ
ALMANYA              09:00 GDP QoQ
ALMANYA              09:00 GDP YoY
ALMANYA              09:00 GfK Tüketici Güveni
İNGİLTERE            11:30 Perakende satışlar MoM & YoY
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                        17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                        17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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25 MAYIS CUMA
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ALMANYA               11:00 IFO İş Dünyası Endeksi
ALMANYA               11:00 IFO Beklenti Endeksi
İNGİLTERE             11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE             11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE             11:30 GDP QoQ & YoY
İNGİLTERE             11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE             11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE             11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE            11:30 İhracat QoQ --
İNGİLTERE            11:30 İthalat QoQ --
İNGİLTERE            11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ & YoY
ABD                        15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 

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