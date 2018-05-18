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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs) 21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan) 23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayı

18 Mayıs 2018 12:00

TÜRKİYE

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18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs)

21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)

23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA                       TSİ

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18 MAYIS CUMA

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JAPONYA                     02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 

ALMANYA                     09:00 ÜFE YoY

ALMANYA                     09:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi

 

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TÜRKİYE 1805     1430Mayıs 2105     1700Nisan 2305     1000Mayıs 2505     1430Mayıs 3005     1000Mayıs 3105     1000Nisan 3105     1100Nisan
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