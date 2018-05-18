TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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18/05 14:30 MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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18 MAYIS CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi