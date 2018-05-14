TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/05 10:00 Cari denge (Mart)
15/05 10:00 İşsizlik (Şubat)
15/05 11:00 Bütçe dengesi (Nisan)
16/05 10:00 Sanayi üretimi (Mart)
18/05 14:30 MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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14 MAYIS PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
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15 MAYIS SALI
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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:00 İş Stokları
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16 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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17 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımlar
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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18 MAYIS CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi