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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 14/05     10:00          Cari denge (Mart) 15/05     10:00         İşsizlik (Şubat) 15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan) 16/05     10:00         Sana

14 Mayıs 2018 12:16

TÜRKİYE


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14/05     10:00          Cari denge (Mart)

15/05     10:00         İşsizlik (Şubat)

15/05     11:00        Bütçe dengesi (Nisan)

16/05     10:00         Sanayi üretimi (Mart)

18/05     14:30        MB beklenti anketi (Mayıs)

21/05     17:00        Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)

23/05     10:00        Tüketici güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Reel kesim güven endeksi (Mayıs)

25/05     14:30        Kapasite kullanım oranı (Mayıs)

30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)

31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)

31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)

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DÜNYA                       TSİ

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14 MAYIS PAZARTESİ 

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JAPONYA                  02:50 ÜFE YoY

JAPONYA                  02:50 ÜFE MoM

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15 MAYIS SALI 

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ÇİN                            05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                            05:00 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA                  09:00 GDP QoQ

ALMANYA                  09:00 GDP YoY

FRANSA                   09:45 TÜFE MoM

FRANSA                   09:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE               11:30 İşsizlik Başvuruları 

İNGİLTERE               11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

İNGİLTERE               11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths 

İNGİLTERE               11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M

EURO BÖLGESİ      12:00 Sanayi Üretimi MoM 

EURO BÖLGESİ      12:00 Sanayi Üretimi YoY 

EURO BÖLGESİ      12:00 GDP QoQ 

EURO BÖLGESİ      12:00 GDP YoY

ALMANYA                  12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 

ABD                           15:30 Empire İmalat Endeksi 

ABD                           15:30 Perakende Satışlar MoM 

ABD                           17:00 İş Stokları

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16 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA                    02:50 GDP QoQ

JAPONYA                    02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

JAPONYA                    07:30  Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                    07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                    07:30 Sanayi Üretimi YoY 

ALMANYA                    09:00 TÜFE MoM

ALMANYA                    09:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ        12:00 Çekirdek TÜFE YoY    

EURO BÖLGESİ        12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ        12:00 TÜFE MoM

ABD                            14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                            15:30 Konut Başlangıçları 

ABD                            15:30 Konut Başlangıçları MoM 

ABD                            15:30 İnşaat İzinleri

ABD                            15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD                            16:15 İmalat Üretimi

ABD                            16:15 Kapasite Kullanımı

ABD                            17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                            17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                            17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                            17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                            17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                            17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                            17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                            17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

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17 MAYIS PERŞEMBE 

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JAPONYA                    02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                    02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                    02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımlar

JAPONYA                    02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ABD                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                            15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                            15:30 Philadelphia FED Endeksi

ABD                            17:00 Öncü Göstergeler 

ABD                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

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18 MAYIS CUMA

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JAPONYA                     02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 

ALMANYA                     09:00 ÜFE YoY

ALMANYA                     09:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ          12:00 Ticaret Dengesi

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 1405     1000Mart 1505     1000Nisan 1605     1000Mart 1805     1430Mayıs 2105     1700Nisan 2305     1000Mayıs 2505     1430Mayıs 3005     1000Mayıs 3105     1000

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