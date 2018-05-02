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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 02/05     10:00      Motorlu Kara Taşıtları 03/05     10:00     Tüketici fiy

02 Mayıs 2018 12:02

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TÜRKİYE

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02/05     10:00      Motorlu Kara Taşıtları

03/05     10:00     Tüketici fiyatları endeksi

03/05     10:00      Üretici fiyatları endeksi

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DÜNYA                       TSİ

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2 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA                   03:30 Seris PMI 

JAPONYA                   03:30 Bileşik PMI

ÇİN                             04:45 

FRANSA                     10:50 İmalat PMI 

ALMANYA                    10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ        11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE                 11:30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ        12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ        12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ        12:00 GDP YoY

ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              15:15 ADP İşgücü Değişimi

ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                              17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                              17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep 

ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 

ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) 
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3 MAYIS  PERŞEMBE

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İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI

İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ          12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ          12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ          12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                               15:30 Ticaret Dengesi

ABD                               16:45 Servis PMI

ABD                               16:45 Bileşik PMI 

ABD                               17:00 IDM İmalat Dışı Bileşik Endeksi

ABD                               17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                               17:00 Fabrika Siparişleri

ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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4 MAYIS CUMA 

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ÇİN                                 04:45 Bileşik PMI 

ÇİN                                 04:45 Servis PMI 

FRANSA                         09:45 Ticaret Dengesi

FRANSA                         10:50 Servis PMI

FRANSA                         10:50 Bileşik PMI

ALMANYA                       10:55 Servis PMI

ALMANYA                       10:55 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ            11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ            11:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD                                 15:30 Tarımdışı İstihdam

ABD                                 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                 15:30 İşsizlik Oranı

ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM

ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY

ABD                                 15:30 İşgücüne Katılım Oranı 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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