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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------- Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem --------------------------------------------------------------------------- 11/04  10:00   Ödemeler dengesi    

10 Nisan 2018 12:00

TÜRKİYE
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Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem
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11/04  10:00   Ödemeler dengesi                  Şubat
16/04  10:00   İşsizlik                                     Ocak
16/04  10:00   Sanayi üretimi                         Şubat
16/04  11:00   Bütçe dengesi                         Mart
19/04  14:30   TCMB beklenti anketi              Nisan
20/04  10:00   Tüketici güven endeksi            Nisan
20/04  17:00   Merkezi yönetim borç stoku     Mart 
24/04  14:30   Reel kesim güven endeksi       Nisan
24/04  14:30   Kapasite kullanım oranı           Nisan
25/04  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
27/04  10:00   Ekonomik güven endeksi         Nisan
30/04  10:00   Dış ticaret dengesi                    Mart
30/04  10:00   Turizm gelirleri                          1. Çeyrek
30/04  110:0   Giriş-çıkış yapan turistler           Mart
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DÜNYA
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SALI
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09:45 Fransa Sanayi Üretimi
09:45 Fransa İmalat Üretimi
15:30 ABD ÜFE
17:00 ABD Toptan Satış Stokları
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ÇARŞAMBA
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02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri
04:30 Çin   ÜFE & TÜFE
11:30 İngiltere Ticaret Dengesi
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi
11:30 İngiltere İmalat Üretimi
14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
15:30 ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE
17:30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
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PERŞEMBE
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02:50  Japonya Yabancı Tahvil Alımları
02:50  Japonya Yabancı Hisse Senedi Alımları
02:50  Japonya Yabancıların Japon Tahvil Alımları
02:50  Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları -- ¥228.8b
09:45  Fransa TÜFE
12:00  Euro Bölgesi Sanayi Üretimi
15:30  ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30  ABD Devam Eden Başvurular
17:30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi
12:00  Euro Bölgesi sanayi üretimi
15:30  ABD işsizlik maaş başvuruları
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CUMA
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09:00  Almanya TÜFE
12:00  Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17:00  ABD Mich. Tüketici güven endeksi
 

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TÜRKİYE Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem 1104Ocak 1604SanayiBütçeMart 1904TCMBNisan 2004TüketiciMerkeziMart  2404ReelNisan 2404KapasiteNisan

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