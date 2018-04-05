TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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5 NİSAN PERŞEMBE
14:00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
9 NİSAN PAZARTESİ
10:00 Dış Ticaret Beklenti Anketi
10:00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları
11 NİSAN ÇARŞAMBA
10:00 Dış Ticaret Endeskleri
10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
12 NİSAN PERŞEMBE
14:00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
14:30 Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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5 NİSAN PERŞEMBE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon hisse Senedi Alımları
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bielşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:00 Haftalık İşszilik Başvuruları
abd 15:00 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
6 NİSAN CUMA
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üreitimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
FRANSA 11:10 Perakende PMI
ALMANYA 11:10 Perakende PMI
EURO BÖLGESİ 11:10 Perakende PMI
ABD 15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı