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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 5 NİSAN PERŞEMBE 14:00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler 14:00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler 9 NİSAN PAZARTESİ 10:00    

03 Nisan 2018 12:00

TÜRKİYE

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5 NİSAN PERŞEMBE

14:00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler

14:00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler


9 NİSAN PAZARTESİ

10:00      Dış Ticaret Beklenti Anketi

10:00      Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları


11 NİSAN ÇARŞAMBA

10:00      Dış Ticaret Endeskleri

10:00      Ödemeler Dengesi İstatistikleri 


12 NİSAN PERŞEMBE 

14:00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler

14:00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler

14:30      Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 

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DÜNYA                  TSİ

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3 NİSAN SALI

ALMANYA            09:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA            09:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA             10:50 İmalat PMI

ALMANYA            10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ       11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE          11:30 İmalat PMI


4 NİSAN ÇARŞAMBA

JAPONYA            03:30 Servis PMI

JAPONYA            03:30 Bileşik PMI

ÇİN                04:45 Bileşik PMI

ÇİN                04:45 Servis PMI

İNGİLTERE          11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ       12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ       12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                14:00 Mortgage Başvuruları

ABD                15:15 ADP İşgücü Değişimi  

ABD                16:45 Servis PMI

ABD                16:45 Bileşik PMI

ABD                17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD                17:00 Fabrika Siparişleri

ABD                17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları                 

ABD                17:30 U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep 

ABD                17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep


5 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA            02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA            02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   

JAPONYA            02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA            02:50 Yabancıların Japon hisse Senedi Alımları 

ALMANYA            09:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA            09:00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA             10:50 Servis PMI 

FRANSA             10:50 Bileşik PMI

ALMANYA            10:55 Servis PMI

ALMANYA            10:55 Bielşik PMI

EURO BÖLGESİ       11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ       11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE          11:30 Bileşik PMI 

İNGİLTERE       11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ       12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ        12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ        12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ        12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD            15:00 Haftalık İşszilik Başvuruları

abd             15:00 Devam Eden Başvurular

ABD            15:30 Ticaret Dengesi 

ABD            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


6 NİSAN CUMA 

JAPONYA        02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA            08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA        09:00 Sanayi Üreitimi MoM

ALMANYA        09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA          09:45 Ticaret Dengesi

ALMANYA        10:30 İnşaat PMI

FRANSA            11:10 Perakende PMI

ALMANYA        11:10 Perakende PMI

EURO BÖLGESİ        11:10 Perakende PMI

ABD            15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi 

ABD            15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD            15:30 İşsizlik Oranı

ABD           15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM

ABD            15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY

ABD            15:30 İşgücüne Katılım Oranı 

 

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