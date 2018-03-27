TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27 MART SALI
10:00 Ekonomik güven endeksi
29 MART PERŞEMBE
10:00 GSYH
30 MART CUMA
10:00 Dış ticaret dengesi
11:00 Giriş-çıkış yapanlar
12:00 Genel yönetim borç stoku
3 NİSAN SALI
10:00 Enflasyon
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DÜNYA TSİ
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SALI
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
ÇARŞAMBA
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GSYH
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
PERŞEMBE
İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE 11:30 GSYH
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları
ALMANYA 15:00 TÜFE
ABD 15:30 Kişisel Gelir & Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
CUMA
JAPONYA 02:30 İşsizlik
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi
FRANSA 09:45 ÜFE & TÜFE