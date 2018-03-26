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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 27 MART SALI 10:00   Ekonomik güven endeksi 29 MART PERŞEMBE 10:00   GSYH 30 MART CUMA 10:00   Dış ticaret dengesi 11:00   Giriş-çıkış yapanlar 12:00   Genel yöneti

26 Mart 2018 12:07

TÜRKİYE
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27 MART SALI
10:00   Ekonomik güven endeksi
29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH
30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
3 NİSAN SALI
10:00    Enflasyon
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DÜNYA                  TSİ
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PAZARTESİ
FRANSA                 09:45 GSYH
FRANSA                 09:45 GSYH
SALI
EURO BÖLGESİ    12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ    12:00 Tüketici Güveni
ABD                        17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                        17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
ÇARŞAMBA
ALMANYA             09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA               09:45 Tüketici Güveni
ABD                      14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                      15:30 Ticaret Dengesi
ABD                      15:30 Toptan Satış Stokları
ABD                      15:30 Yıllıklandırılmış GSYH
ABD                      15:30 Kişisel Tüketim
ABD                      15:30 Perakende Satış Stokları
ABD                      15:30 Çekirdek PCE
ABD                      17:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD                      17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
PERŞEMBE
İNGİLTERE            02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA              02:50 Perakende Satışlar
ALMANYA             10:55 İşsizlik Oranı
İNGİLTERE           11:30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE           11:30 GSYH
İNGİLTERE           11:30 Toplam İş Yatırımları
ALMANYA             15:00 TÜFE
ABD                      15:30 Kişisel Gelir & Harcamalar
ABD                      15:30 Çekirdek PCE
ABD                      15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                      16:45 Chicago PMI
ABD                      17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                      17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
CUMA
JAPONYA            02:30 İşsizlik
JAPONYA            02:50 Sanayi Üretimi
FRANSA              09:45 ÜFE & TÜFE

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