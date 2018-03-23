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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------- 27 MART SALI 10:00   Ekonomik güven endeksi 29 MART PERŞEMBE 10:00   GSYH 30 MART CUMA 10:00   Dış ticaret dengesi 11:00   Giriş-çıkış yapanlar 12:00   Genel yönetim borç stoku ==

23 Mart 2018 12:00

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------

27 MART SALI

10:00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH

30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
=============================================
DÜNYA
-----------------------------------------------------------------------------------
23 MART CUMA

JAPONYA               02:30 TÜFE
JAPONYA              02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                       15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 

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TÜRKİYE 27 MART SALI 1000   EkonomikMART PERŞEMBE 1000   GSYH 30 MART CUMA 1000   DışGirişçıkışGenelMART CUMA JAPONYATÜFE JAPONYAJapon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYAJapon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA

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