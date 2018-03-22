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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------- 22 MART PERŞEMBE 10:00   Sektörel güven endeksleri 14:30   Reel kesim güven endeksi 14:30   Kapasite kullanım oranı 27 MART SALI 10:00   Ekonomik güven endeksi 29 MART PERŞEMBE 1

22 Mart 2018 12:01

TÜRKİYE
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22 MART PERŞEMBE

10:00   Sektörel güven endeksleri

14:30   Reel kesim güven endeksi
14:30   Kapasite kullanım oranı

27 MART SALI
10:00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH

30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
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22 MART PERŞEMBE

FRANSA                 11:00 İmalat PMI
FRANSA                 11:00 Servis PMI
FRANSA                 11:00 Bileşik PMI
ALMANYA              11:30 İmalat PMI
ALMANYA              11:30 Servis PMI
ALMANYA              11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    12:00 İmalat PMI
ALMANYA              12:00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ    12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ   12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE            12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE            12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE            15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE            15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                        16:45 İmalat PMI
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                        17:45 Servis PMI
ABD                        17:45 Bileşik PMI

23 MART CUMA
JAPONYA               02:30 TÜFE
JAPONYA              02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                       15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 

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ETİKETLER

TÜRKİYE 22 MART PERŞEMBE 1000SektörelReelKapasiteMART SALI 1000   EkonomikMART PERŞEMBE 1000   GSYH 30 MART CUMA 1000   DışGirişçıkışGenelMART PERŞEMBE FRANSAPMI FRANSAServis PMI FRANSABileşik PMI ALMANYA

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