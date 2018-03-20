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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------- 20 MART SALI 10:00   Tüketici güven endeksi 17:00   Merkezi yönetim borç stoku 22 MART ÇARŞAMBA 14:30   Reel kesim güven endeksi 14:30   Kapasite kullanım oranı 27 MART SALI 10:00  

20 Mart 2018 12:02

TÜRKİYE
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20 MART SALI
10:00   Tüketici güven endeksi
17:00   Merkezi yönetim borç stoku

22 MART ÇARŞAMBA
14:30   Reel kesim güven endeksi
14:30   Kapasite kullanım oranı

27 MART SALI
10:00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH

30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
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20 MART SALI
JAPONYA      08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA             10:00 ÜFE
ALMANYA             10:00 ÜFE
İNGİLTERE           12:30 TÜFE
İNGİLTERE           12:30 TÜFE
İNGİLTERE           12:30 Çekirdek TÜFE
İNGİLTERE           12:30 ÜFE
İNGİLTERE           12:30 ÜFE
İNGİLTERE           12:30 Çekirdek ÜFE
İNGİLTERE           12:30 Çekirdek ÜFE
ALMANYA             13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA             13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  18:00 Tüketici Güveni

21 MART ÇARŞAMBA
İNGİLTERE            12:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE           12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE           12:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE           12:30 İşgücü Değişimi
ABD                       14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD                       17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD                       17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                       17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                       17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                       17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                       17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                       17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                       17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                       17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                       21:00 Fed Faiz kararı

22 MART PERŞEMBE
JAPONYA            03:30 İmalat PMI
FRANSA              11:00 İmalat PMI
FRANSA              11:00 Servis PMI
FRANSA              11:00 Bileşik PMI
ALMANYA             11:30 İmalat PMI
ALMANYA             11:30 Servis PMI
ALMANYA             11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ  12:00 İmalat PMI
ALMANYA             12:00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ   12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ   12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE            12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE            12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE            15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE            15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                        16:45 İmalat PMI
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                        17:45 Servis PMI
ABD                        17:45 Bileşik PMI

23 MART CUMA
JAPONYA               02:30 TÜFE
JAPONYA              02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                       15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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ETİKETLER

TÜRKİYE 20 MART SALI 1000   TüketiciMerkeziMARTReelKapasiteMART SALI 1000   EkonomikMART PERŞEMBE 1000   GSYH 30 MART CUMA 1000   DışGirişçıkışGenelMART SALI JAPONYAGöstergeler ALMANYATÜFE İNGİLTEREZEW

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