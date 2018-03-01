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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem   ------------------------------------------------------------------------------ 01/03    10:00     Motorlu kara taşıtları                   Ocak 01/03    11:00     Turiz

01 Mart 2018 12:00

Türkiye

Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem  

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01/03    10:00     Motorlu kara taşıtları                   Ocak

01/03    11:00     Turizm belgeli tesisler                   2017

02/03    10:00     İnşaat ciro ve üretim                    2017/4

02/03    10:00     Evlenme - boşanma                     2017

05/03    10:00     Tüketici fiyatları endeksi              Şubat

05/03    10:00     Yurt içi üretici fiyatları endeksi    Şubat

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Dünya

Tarih     TSİ       Gösterge                                         Dönem

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PERŞEMBE

01/03    02:50    Japonya yabancı tahvil alımları             Şubat           

01/03    02:50    Japonya yabancı hisse senedi alımları  Şubat

01/03    02:50    Japonya sermaye harcamaları YoY      2017

01/03    04:30    Japonya imalat PMI                               Şubat

01/03    04:45    Çin imalat PMI                                      Şubat

01/03    08:00    Japonya tüketici güven endeksi             Şubat

01/03    11:50    Fransa imalat PMI                                 Şubat

01/03    12:00    Euro Bölgesi imalat PMI                       Şubat

01/03    12:30    İngiltere imalat PMI                              Şubat

01/03    13:00    Euro Bölgesi işsizlik oranı                     Şubat

01/03    16:30    ABD kişisel gelirler                                Ocak

01/03    16:30    ABD tüketici harcamaları                       Ocak

01/03    17:45    ABD Satın alma yönetici endeksi         Şubat

01/03    18:00    ABD ISM imalat sanayi endeksi          Şubat

01/03    18:00    ABD İnşaat sektörü harcamaları           Ocak

01/03    18:30    ABD EIA doğalgaz stok değişimi        Şubat

CUMA

02/03    02:30     Japonya işsizlik oranı                            Şubat

02/03    02:30     Japonya hanehalkı harcamaları YoY   Ocak

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar MoM       Şubat

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar YoY        Şubat

02/03    12:30     İngiltere inşaat PMI                              Şubat

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE MoM                       Şubat 

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE YoY                        Şubat

 

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