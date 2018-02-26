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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem   ------------------------------------------------------------------------------ 26/02    10:00     Katı Yakıtlar                                  Aralık 27/02    10:00     E

26 Şubat 2018 12:30

Türkiye
Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem  
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26/02    10:00     Katı Yakıtlar                                  Aralık
27/02    10:00     Ekonomik güven endeksi             Şubat
27/02    10:00     Sanayi işgücü girdi endeksi         2017/4
27/02    10:00     Ticaret ve hizmet endeksleri        2017/4
28/02    10:00     Dış ticaret dengesi                       Ocak
28/02    11:00     Turizm/giriş-çıkış yapanlar           Ocak
28/02    10:00     Elektrik üretim-iletim                    Ocak
28/02    10:00     İnşaat işgücü girdi endeksleri      2017/4
01/03    10:00     Motorlu kara taşıtları                   Ocak
01/03    11:00     Turizm belgeli tesisler                   2017
02/03    10:00     İnşaat ciro ve üretim                    2017/4
02/03    10:00     Evlenme - boşanma                     2017
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Dünya
Tarih     TSİ       Gösterge                                         Dönem
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26/02    18:00     ABD yeni konut satışları                  Ocak
27/02    16:30     ABD dayanıklı mal siparişleri           Ocak
27/02    18:00     ABD tüketici güven endeksi             Şubat
27/02    16:00     Almanya TÜFE, öncü                      Şubat
28/02    18:00     ABD bekleyen konut satışları          Ocak
28/02    17:45     ABD Chicago PMI                          Şubat
28/02    12:00     Almanya işsizlik                               Şubat
28/02    13:00     Euro bölgesi enflasyon                    Şubat
01/03    16:30     ABD kişisel gelirler                          Ocak
01/03    16:30     ABD tüketici harcamaları                 Ocak
01/03    16:30    ABD Çekirdek enflasyon                   Ocak
01/03    17:45    ABD Satın alma yönetici endeksi     Şubat
01/03    18:00     ABD ISM imalat sanayi endeksi      Şubat
01/03    18:00     ABD İnşaat sektörü harcamaları      Ocak
 

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