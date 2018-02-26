TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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26/02 10:00 Katı Yakıtlar Aralık
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi Şubat
27/02 10:00 Sanayi işgücü girdi endeksi 2017/4
27/02 10:00 Ticaret ve hizmet endeksleri 2017/4
28/02 10:00 Dış ticaret dengesi Ocak
28/02 11:00 Turizm/giriş-çıkış yapanlar Ocak
28/02 10:00 Elektrik üretim-iletim Ocak
28/02 10:00 İnşaat işgücü girdi endeksleri 2017/4
01/03 10:00 Motorlu kara taşıtları Ocak
01/03 11:00 Turizm belgeli tesisler 2017
02/03 10:00 İnşaat ciro ve üretim 2017/4
02/03 10:00 Evlenme - boşanma 2017
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Dünya
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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26/02 18:00 ABD yeni konut satışları Ocak
27/02 16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri Ocak
27/02 18:00 ABD tüketici güven endeksi Şubat
27/02 16:00 Almanya TÜFE, öncü Şubat
28/02 18:00 ABD bekleyen konut satışları Ocak
28/02 17:45 ABD Chicago PMI Şubat
28/02 12:00 Almanya işsizlik Şubat
28/02 13:00 Euro bölgesi enflasyon Şubat
01/03 16:30 ABD kişisel gelirler Ocak
01/03 16:30 ABD tüketici harcamaları Ocak
01/03 16:30 ABD Çekirdek enflasyon Ocak
01/03 17:45 ABD Satın alma yönetici endeksi Şubat
01/03 18:00 ABD ISM imalat sanayi endeksi Şubat
01/03 18:00 ABD İnşaat sektörü harcamaları Ocak