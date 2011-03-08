-TÜRKİYE VE BREZİLYA EKONOMİNİN YILDIZLARI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Türkiye ve Brezilya şu anda dünya ekonomisinin yükselen yıldızları, ama aynı zamanda dünya barışının da yıldızları'' dedi. Bağış, Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'a Brezilya Devlet Nişanı verilmesi dolayısıyla Pera Palas'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün dünya yatırımcılarının en çok ilgisini çeken ülkelerin Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Çin olduğunu vurgulayarak, ekonomi uzmanlarının, gelecekte bu ülkelerin dünya ekonomisinin çok ciddi bir kısmını yöneteceklerini öngördüğünü söyledi. Ethem Sancak'ın 4 yıl önce kendilerinin araya girmesiyle biraz metazori, biraz angarya şeklinde Brezilya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini üstlendiğini anlatan Bağış, o günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin çok geliştiğini belirtti. Aralık ayında Brezilya'ya gittiğini ve orada çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı iş birliği anlaşması yaptıklarını dile getiren Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye ve Brezilya şu anda dünya ekonomisinin yükselen yıldızları, ama aynı zamanda dünya barışının da yıldızları. Çok önemli projelerde iş birlikleri var. Bugün dünyanın yeni savaşlara, yeni çatışmalara ihtiyacı yok. Bu iki ülkenin, bölge halklarının güvenini kazanmış liderleri sayesinde dünyaya verdikleri barış umudu var. Brezilya bugün İran ile batı arasında diyalog kurma amacıyla Türkiye ile iş birliği yapıyor. Afganistan ile Pakistan arasındaki yakınlaşmada da BM Güvenlik Konseyinde birlikte ortaya koyduğumuz kararlı tutum var, aynı şekilde Bosna Hersek ile Sırbistan arasında da.'' Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Marcelo Jardim de 2006'da Brezilya'nın İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanan Ethem Sancak'ın o günden bu yana çok değerli görevler üstlenerek iki ülkeyi yakınlaştırdığını söyledi. Geçen yıl Türkiye'nin Sao Paolo'da, Brezilya'nın da İstanbul'da birer konsolosluk kurduğunu anımsatan Jardim, bunun iyi bir gelişme olmasına rağmen Sancak'ın fahri konsolosluk görevini sonlandırmak zorunda kaldıkları için üzüldüklerini anlattı. Jardim, ''Ethem Sancak, biz Brezilyalıların gerçek dostu ve kalbimizin bir parçasıdır'' dedi. Sancak'ın katkılarını unutmanın mümkün olmadığına işaret eden Jardim, ''O zamanki Cumhurbaşkanımız, Ethem Sancak'ı Brezilya hükümetinin en yüksek mertebedeki nişanı ile onurlandırmak istedi'' diye konuştu. -''ONUR VERİCİ''- Ethem Sancak da bu nişanla çok gururlandığını belirterek, ''Bir Türkiye vatandaşı olarak bir dünya liderinin imzasıyla ödüllendirilmek onur verici'' dedi. Önceden iki ülkenin birbirlerini sadece karnaval, samba gibi etkinliklerden tanıdığını dile getiren Sancak, ''Türkiye ile Brezilya arasındaki mesafe önceden okyanuslarla ifade ediliyordu. Bu iki ülke arasında herhangi bir konuda birliktelik yoktu. Okyanus mesafesinde uzaklıktaki iki devlet, şimdi bir kalp atışı mesafesinde. İki ülke sırt sırta vermiş, daha müreffeh, daha güzel bir dünya için mücadele ediyorlar'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Büyükelçi Jardim, eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 8 Aralık 2010'da imzaladığı kararnameyle ''Rio Branco Liyakat Nişanı''nı Ethem Sancak'a verdi.