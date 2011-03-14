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Politika

TÜRKİYE VE BAE'NİN YARDIMI LİBYA'YA ULAŞTI ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 21:35

-TÜRKİYE VE BAE'NİN YARDIMI LİBYA'YA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) işbirliğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi ile Kızılay ve BAE personelini taşıyan yardım gemilerinin akşam saatlerinde Libya'ya ulaştığı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Libya'ya yapılan insani yardımlara ilişkin bilgi notu, Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasında yayımlandı. Bilgi notunda, ''Libya'da güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkına insani yardım çalışmalarına başladığı'' belirtildi. Bu çerçevede, BAE işbirliğiyle; ilaç, tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda, mobil fırın ve mobil mutfak aracından oluşan 708 ton ağırlığında ve 3 milyon 191 bin ABD Doları tutarındaki insani yardım malzemesinin 2 gemiyle Libya'ya gönderildiği bildirilen açıklamada, 13 kişilik Kızılay personeli ve 16 kişilik BAE heyetinin de yer aldığı gemilerin, bugün akşam saatlerinde Libya'nın Bingazi Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

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