Türkiye ve Azerbaycan 'lavaş'ta buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, "Türkiye Kültür Haftası" açılış etkinliğine katılmak ve temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ebülfes Garayev'le görüştü. İki ülke lavaş başta olmak üzere pek çok dosyayı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine ortak dosya olarak vermeye hazırlanıyor.

Bakanlıkta düzenlenen görüşmede konuşan Çelik, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tarihine vurgu yaparak iki ülkenin geleceğe bakışının da ortak olduğunu belirtti.

Azerbaycanlı mevkidaşıyla anlaşamadıkları hiçbir konunun olmadığını ve her görüşmede anlaştıkları konuların daha da arttığını ifade eden Çelik, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi konularda çok büyük gelişmeler elde edildiğini, kültürel konulardaki ilişkilerin de daha ileriye taşınmasının önemine işaret etti.

Lavaş için UNESCO'ya başvurulacak

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, Azerbaycan'la çok önemli projeler yapacaklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Lavaş başta olmak üzere pek çok dosyayı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine ortak dosya olarak vereceğiz. Köroğlu konusunda da ortak dosya çalışmamız var. Biri kültür, diğeri turizm sürekli çalışan iki komite kuracağız. Bu komiteler altı ayda bir bakan yardımcıları başkanlığında bir araya gelecekler. Biz de senede bir kez bir araya gelerek onların çalışmalarını gözden geçireceğiz. Tarihi İpekyolu ve Dede Korkut'un tarihi mirasının canlandırılması konusunda ortak projeler yapacağız."

İki ülke arasında gerçekleştirilen enerji projeleri konusunda da önemli kararlar aldıklarını bildiren Bakan Çelik, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve TANAP gibi projeler üzerinde kültürel projeler gerçekleştireceğiz. Enerji projelerimize kültürel boyut kazandıracağız. Ayrıca karşılıklı olarak yapılan kültür haftalarının da sürelerini artıracağız" dedi.

Çelik'in şehitlik ziyaretleri

Bakan Çelik, temasları kapsamın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakü Türk Şehitliği Anıtı'na ve temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, buranın Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" sözlerine ne kadar bağlı olduğunu gösteren en önemli sembollerden birisi olduğunu söyledi.

Şehitlikte Anadolu'dan ve Kerkük'ten Girit'e kadar İslam dünyasının her tarafından gelip Kafkas İslam Ordusu bayrağı altında Azerbaycan'ın savunması için şehit olan Mehmetçiklerin yattığını hatırlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Bu şehitlik, Azerbaycan ve Türkiye'nin tek bir millet olduğunu bir kere daha gösteriyor. Bu toprakları ebediyen beklemek üzere burada beraberce uyuyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimize, Anadolu'dan gelen şehitler için gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz. Türkiye'ye karşı vefanın en güzel örneğini gösteriyorlar. Şehitlik, bu günler açısından daha büyük mesaj veriyor. Etrafımızda, Irak'ta, Suriye'de kardeşler birbirini katlederken, burada kardeşler koyun koyuna yatıyorlar. Geçmişte ortak değerleri ve ortak vatanı savunmak için şehit oldular. Şehitliğin bu günümüz için iyi bir mesaj olması gerekiyor."

Çelik, daha sonra Halı Müzesini de gezerek burada bulunan tarihi halılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.