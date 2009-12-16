Türkiye ve Azerbaycan vizeyi kaldırıyor

T24 - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un 24 - 25 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret sırasında iki ülkenin uygulanan vizeyi karşılıklı kaldıracağı belirtildi.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vizenin kaldırılacağını söyledi. Kılıç, “Buna hiç bir şüphe yoktur” dedi. Elmar Memmedyarov’un Ankara’ya yapacağı ziyaretin programının belli olduğunu belirten Kılıç, ikili ilişlerin yanı sıra, Dağlık Karabağ ve vize sorunlarının ele alınacağını da söyledi.



Azerbaycan topraklarında işgalin sona erdirilmesi yönünde ilerleme olmadığı takdirde Türkiye-Ermenistan protokollerinin de TBMM'de onaylanmayacağını tekrarlayan Kılıç, bu konunun bütün Kafkasya için önemli bir olduğunu vurguladı.