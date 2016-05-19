Türkiye ve AB arasında vize krizi



Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Haber'in 13 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamalar nedeniyle çağrıldığını duyurdu. Dışişleri kaynakları, Haber'e kullandığı ifadelerin Türkiye tarafından kınandığını belirtti. Bakanlığın "Haber'e kullandığı ifadelerden duyulan infialin güçlü şekilde yansıttığı" ifade edildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Haber, 13 Mayıs’ta gazetecilerle biraraya geldiği toplantıda, Türkiye’ye tanınması gündemde olan vize muafiyetiyle ilgili olarak AB’nin vize muafiyeti için Türkiye’nin yerine getirmesini istediği 72 kriterin 2013’ten itibaren belli olduğunu belirtmiş ve “Bir atasözümüz var: Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek. Burada tersi oldu. Alman gibi başlandı, Türk gibi bitirildi” demişti.