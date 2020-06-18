Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor.

TVF’nin açıklamasına göre, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük ortağı durumuna gelecek.

Açıklamada, satın almanın ardından yeni dönemdeki ortaklık yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki dört üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek."

Önemli kamu varlıkları TVF'de bulunuyor

2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan ve başkanlığını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü TVF, 100 milyar lirayı aştığı tahmin edilen portföyünde Ziraat Bankası, Halkbank, Borsa İstanbul, THY, BOTAŞ, TPAO, Türk Telekom, Türksat, PTT, Eti Maden, Çaykur gibi varlıkları elinde bulunduruyor.