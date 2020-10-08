Türkiye Varlık Fonu'nun net kârı bir yılda neredeyse yarı yarıya düştü, 8.8 milyar TL'ye geriledi

Bünyesinde kamu bankaları da dahil 20 kamu şirketi bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) net kârı geriliyor.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) net kârı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 48,3 düşüşle 8 milyar 854 milyon TL’ye geriledi.

Kamunun elindeki tüm değerli şirketleri bünyesinde toplayan Türkiye Varlık Fonu’nun internet sitesinde yer alan finansal rapora göre, 2018 sonunda 194,6 milyar TL olan TVF’nin finans sektörü dışı toplam borcu, 2019 sonunda 284,2 milyar TL’ye yükseldi. Bir yıllık borç artış oranı ise yüzde 46 oldu.

Fonun bu dönemde faiz ve kur farkı giderleri kaynaklı “finansman giderleri” de yüzde 65 artışla 7,5 milyar TL’ye yükseldi. Genel yönetim giderleri de yüzde 30,4 artışla 18,7 milyar TL’ye ulaştı.

Fonun özkaynakları ise 2019 sonunda 234,5 milyar TL seviyesinde. Fon, geçen yıl 1 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti.

Yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu TVF, kamu bankaları da dahil 20 şirket, iki lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.

Söz konusu şirketler ve lisansların isimleri şöyle:

Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Platform AŞ, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Türksat, Türk Telekom (yüze 5 hisse) Fon, Haziran 2020’de Telia’nın yüzde 24’lük hissesini satın alarak Turkcell’in kontrolünü eline aldığını da duyurmuştu.