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Türkiye Varlık Fonu’nun logosu yenilendi

01 Şubat 2021 14:30

Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilendi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.

2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkan vekilliği görevine aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı.

 

Türkiye Varlık FonulogoyenilendiyıldızErişah Arıcan
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