"Türkiye Varlık Fonu'nun danışmanlık giderleri 5 kattan fazla arttı"

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, başkanlığında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ve ona ait şirketlerin mali tablo ve faaliyetleri hakkındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP tarafından hazırlanan denetim raporunu köşesinde aktardı.

Toker rapora ilişkin olarak "Rapordaki saptamalar TVF'nin altı yıl önce kurulurken tartışılan ikinci bir Hazine gibi davranıldığını bir kez daha ortaya koyuyor." dedi. Rapordaki detaylara değinen Toker, söz konusu şirket yöneticilerinin toplantıya katılmadığına da dikkat çekti.

TVF A.Ş.'nin hali hazırda 93 çalışanının olmasına karşın danışmanlık giderlerinin 5 kat arttığının raporlara yansıdığını ifade eden Toker, rapordaki bulguları şöyle aktardı:

"Danışmanlık giderleri 2020'de 5 kattan fazla artarak 28 milyon 21 bin 351 TL'ye ulaştı. Danışmanlık giderlerinin fazlalığının nereden kaynaklandığı, söz konusu danışmanlık hizmetlerinin ne tür prosedürler uygulanarak kimlerden temin edildiğine dair herhangi bir bulguya raporda yer verilmemiştir:

- Denetim elemanları; TVF, TVF'nin kurduğu diğer şirketlerin, alt fonların işleyişi, mali bünyeleri, kâr zararları konusunda ek değerlendirme yapmadılar.

Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı ile eskiden Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, kamu bankaları, Merkez Bankası üçgeninde yapılan işlemlerin, şimdi TVF'ye bağlı kurulan Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu aracılığıyla yürütülmesinin nedeni anlaşılamamaktadır. Bu konuda komisyon çalışmaları sırasında tarafımızca yöneltilen sorulara tatminkar bir yanıt verilmemiştir."

Yazının tamamı için tıklayın