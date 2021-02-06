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Bilim / Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım: 9 Şubat'a işaret edildi

06 Şubat 2021 14:33

Türkiye Uzay Ajansı sosyal medyada merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir paylaşımda bulunulmayan hesaptan 9 Şubat Salı günü işaret edildi.

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