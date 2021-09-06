Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıl için 129 milyon TL ödenek ayrıldı

Yeni Orta Vadeli Programa göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023’te Ay’a gidiyoruz” diyerek duyurduğu Milli Uzay Programı’nı yürüten Türkiye Uzay Ajansı’na 2022’de 61,2 milyon lira, 2023 yılında ise 67,9 milyon lira olmak üzere 2 yıl için toplamda ayrılacak para 129 milyon TL olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “2022-2024 Orta Vadeli Programı (OVP)” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu karar ile yayımlandı.

OVP’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023'te Ay'a gidiyoruz” sözleriyle duyurduğu Milli Uzay Programı’nı yürüten Türkiye Uzay Ajansı’na ilişkin de 2022 yılında ayrılması beklenilen ödenek miktarı da yer aldı.

Buna göre ajansa 2022 yılında 61 milyon 293 bin lira ödenek ayrılacak. Bu ödeneğin 14 milyon 583 bin lirası personel, 12 milyon 411 bin lirası mal ve hizmet alımı giderinden oluşuyor. Uzay Ajansı’na 2023 yılında ise 67 milyon 92 bin lira ve 2024 yılında da 72 milyon 638 bin lira ödenek ayrılması öngörülüyor. 2 yılda 128 milyon lira ödenek ayrılacak. 3 yılda ayrılan toplam ödenek 201 milyon 23 bin lira olacak.

Uzay ajansı 3 yıl önce kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ajans, Ocak 2019'da Gebze'de "Milli Uzay Programı Çalıştayı" adlı bir toplantı düzenledi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın başında Ağustos 2019'dan bu yana Serdar Hüseyin Yıldırım var. Aslen Rizeli olan 60 yaşındaki Yıldırım, bundan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü ve daha da öncesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde genel müdür olarak görev yaptı. (ANKA)