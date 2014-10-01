Türkiye Uzay Ajansı kurma kararı aldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, uzay ve havacılık alanında çalışmaları tek elden yürütmek için Uzay Ajansı kuracaklarını açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Elvan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (Turkish Aerospace Industries-TAI) ziyaretinde “Uzay Ajansı ile ilgili mevzuat ve kanun tasarısı çalışmalarımızı tamamladık. İlgili kurumların görüşünü aldıktan sonra Bakanlar Kurulu’na sunarak TBMM’nin gündemine getireceğiz” diye konuştu.



Ziyaretinde Türkiye’nin bölgesel uçak üreteceğini de bildiren Elvan, “TAI yetkilileri üretim için yetkinliklerinin ve gerekli altyapılarının bulunduğunu beyan etti. Bakanlık olarak bu alanda gerekenleri yapacağız.” ifadelerini kullandı. Elvan, ayrıca 5 ATAK helikopterinin üretilip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) verildiğine işaret etti. Sene sonuna dek 4 tane daha helikopterin TSK’ya gönderileceğine temas etti.

TÜRKSAT 6A’nın Türkiye’nin mühendisleri tarafından yapılacağı müjdesini veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, “Türkiye olarak uydumuzu kendi mühendislerimizle Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi‘nde üreteceğiz.” açıklamasını yaptı.