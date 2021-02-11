Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '100 milyon dolar atın' desem atacak ülke çok

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te inşallah Ay'a gidiyoruz" sözleriyle duyurduğu Türkiye'nin uzay yolculuğunun masraflarının nasıl karşılanacağı sorusuna "'Biz de girmek isteriz' diyen diyene. 100 milyon dolar atın desem atacak ülke çok" yanıtını verdi.

"Asıl hedefimiz 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmak. Yani uzay aracımızı Ay'da yürütüp bilimsel veri toplamak. Ama ara bir adım koyduk. 2023'te bayrağımızı yerli motor ve yerli uzay aracımızla Ay'a ulaştıracağız. Aracımız 2023'te sert iniş yapacak" diyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Yani tekerlekleri açılmayan uçak nasıl hasar alıyorsa oradan bir daha kalkmayacak. Ama motorumuzun ateşlemesi, uzay aracının kontrolü, veri haberleşmesinin sağlanması tüm bunları devrim niteliğinde denemiş olacağız. 2028 yılında da aracımız uzaya insansız olarak gidecek."

'100 milyon dolar atın desem atacak ülke çok'

Yıldırım Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Para nasıl bulunacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Herkes 'Parayı bulacak mısınız?' diyor. Devletimizin bütçesi yeterli olmasa bile uluslararası işbirlikleriyle para bulunabilir çünkü uzay herkesin gündeminde. Programımız açıklandı, 'Biz de girmek isteriz' diyen diyene. 100 milyon dolar atın desem atacak ülke çok. Para sorun değil ama insan kaynağında sıkıntı var. Nasıl Türkler NASA'da, ESA'da çalışıyorsa biz de insan eksiğimizi öncelikli Türk olmak üzere başka ülkelerden tamamlayabiliriz."

Yıldırım "Birtakım hazırlıkları olmasa, 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefleyemeyeceklerini" belirtti ve "Bunun için uzay aracı imalatı gerekiyor. Uydu yapımında tecrübe kazanmış TÜBİTAK Uzay gibi kurumlarımız bunu yapabilecek durumda. Bu tecrübeyi de uydu yaparak kazandılar RASAT, GÖKTÜRK 2, İMECE ve TÜRKSAT 6A yerli katkıyla yapılıyor. Elbette ki bazı komponentleri almak durumunda kalabiliriz ama mühendislik bizde olacak" dedi.

İnsanlı uçuşlar 10 yıllık programda yok

Yıldırım "Ay'da bulunmadık ne kaldı?" sorusuna ise "Evet belki Ay'ın çok şeyi biliniyor. Ama bizim oraya gitmemiz teknolojik gelişmemiz anlamına gelir. Bu çalışma bize teknolojik sıçrama yaptıracak, haberleşme, nano teknoloji, robotik işler gibi alanlarda dünya seviyesini yakalamamızı sağlayacak" yanıtını verdi.

Yıldırım Türklerin uzaya gidişi konusundaysa "İnsanlı uzay uçuşları 10 yıllık programda yok. Ama Türk astronotu uzaya göndermek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz. Aday seçimini 4-5 ay içinde tamamlamak zorundayız. Rus araçları çok dar o yüzden adayların 1.70 ila 1.80 boy arasında olması gerekiyor" dedi.

Astronotta aranan özellikler

Yıldırım operasyon merkezinin İTÜ kampüsünde olmasının planlandığını belirtti. Yıldırım astronot adaylarında aranan özellikleri de şöyle sıraladı: