Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Ay’a iniş tarihini açıkladı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Ay programımız insansız olacak ve asıl hedef 2029 yılında aya bir yumuşak inişle bir gezen araç indirmek" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF), konuştu.

Yıldırım, uzay teknolojilerinde Türkiye’yi birinci lige yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, en önemli hedeflerinden bir tanesinin bölgesel bir konumlama sistemi oluşturmak olduğunu bildirdi. Bölgesel konumlama sisteminin önemli bir adım olacağının söyleyen Yıldırım, projeyi gerçekleştirmek için çalıştıklarını kardeş ve dost ülkelerle beraber bu sistemi kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bilimsel veri toplanacak"

Türkiye Uzay Ajansı’nın ay programının çok merak edildiğini ve bir çok kişi tarafından doğru anlaşılmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Ay programımız, yoğun bir şekilde çalıştığımız çok önemli bir program. Birçok kişi tarafından doğru anlaşılmamış, doğru anlaşılsın istiyorum. Aya insan göndereceğimizi zannedenler var. Böyle bir şey yok. Bizim insanlı uzay uçuşlarımız ilk 10 senelik programda mevcut değil, yapamayız. Çok zor bir iştir. İnsan işin içine girince çok zor bir iş. Belki ileriki 10 yıllık programlarda gündeme alınabilir. Ay programımız insansız olacak ve asıl hedef 2029 yılında aya bir yumuşak inişle bir gezen araç indirmek. Bilimsel veri toplayacak araç indirmek ve bu veriyi ülkemize ulaştırmak. Bu söylendiği kadar kolay değil, çok zor bir iş. Türkiye, gerçekten de bunu başardığı takdirde kendisini çok farklı bir yerde bulacağı bir iş. Zor işler uğraşarak deneyerek gerçekleşir.”

"Biz öncelikle aya ulaşmayı öğreneceğiz"

Ajans olarak birinci misyonlarının aya ulaşmak olduğunu ifade eden Yıldırım, “Uzay aracımız tasarım safhasında. Bu sene bir kaç ay içinde tasarım tamamlanarak üretime geçeceğiz. Uzay aracı için 2 sene demiştik. Bizim roket sistemimiz hazır, hibrit sistemiz hazır. Biz öncelikle aya ulaşmayı öğreneceğiz. Aya nasıl gidildiğini öğreneceğiz. Bizim bunu yaparak öğrenmemiz gerekir. Bu sene içerisinde aracın tasarım çalışmaları tamamlandığı zaman uzay aracımızı bire bir maketini yaptırarak kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olan aracımızın, nasıl bir araç olacağını, hangi üniteleri barındıracağını, yolculuğu nasıl gerçekleştireceğini detaylı olarak halkımızla paylaşacağız. Çok da ilgi çekeceğine eminim.

Uluslararası sözleşmeler şöyle der; ‘uzaydaki bütün gök cisimleri insanlığın ortak malıdır, ortak kullanımın açıktır.’ Bu anlaşmalar çerçevesinde hakim olan hüküm. Gerçekte böyle bir hakkı alabilmek için bu konuda gücünüz olması lazım, oraya ulaşabilir olmanız lazım ki o hakkı alabilesiniz. Uzayda bizim hakkımız var. Türkiye’nin ayda da hakkı var. Gök cisimlerinde de hakkı var. Bu hakkı oralara ulaşacak gücünüz olursa alırsınız. Bizim ay misyonumuzun böyle bir önemi de var” diye konuştu.

"Şu ana kadar dünyada 600’e yakın kişi uzaya çıkmış"

Yıldırım ajansın misyonunun Türk bilim insanını uzaya göndermek olduğunu belirtti. Yıldırım bu konuda çalışmaların sonuna geldiklerini ve karar alma safhasında olduklarını söyledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanına sunum yapacağını ifade eden Yıldırım, “Devletimizin kararıyla bu işin sözleşmesini yaparak astronot seçim sürecine başlamayı bekliyoruz. Bu konuda tecrübemiz olmadığı için, Türk vatandaşının uzaya gitmesi gerçekleşmedi. Şu ana kadar dünyada 600’e yakın kişi uzaya çıkmış, uzay istasyonuna giden kişi sayısı ise yaklaşık 250. Bizim hedefimiz bilim insanımız bilim misyonuyla uzay istasyonuna gitsin. 1 hafta, 10 gün kalarak bizim camiamızın istediği bazı deneyleri farklı disiplinlerde deneyleri gerçekleştirsin. Orası yer çekimsiz bir ortam. Orada çok kıymetli deneyler yapılabilir” dedi.