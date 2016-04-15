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Dünya

Türkiye uyardı: IŞİD'in hedefinde Vatikan var!

IŞİD'in internetten her ay yayınladığı dergisinin kapağında 2014 yılının Ekim sayısında Vatikan yer alıyordu

15 Nisan 2016 12:09

Uluslararası terörist faaliyetleri deşifre etmek amacıyla çalışmalar yürüten istihbarat birimleri, terör örgütü IŞİD’in yeni hedefinin, Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan olduğunu tespit etti.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre; elde edilen istihbarat bilgileri, Vatikan ile paylaşıldı. Terör örgütünün Berlin’de de eylem düzenlemek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

 

IŞİD’in dergisinde Vatikan vardı

 

IŞİD’in internet üzerinden her ay yayınladığı propaganda dergisi ‘Dabıq’ın 2014 Ekim’inde yayınlanan 4’üncü sayısında hedefte Vatikan vardı. Derginin kapağında, Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’na fotomontajla örgütün bayrağının yerleştirildiği bir fotoğraf kullanılmıştı. Fotoğraf, “Haçlı Seferleri başarısız oldu” başlığıyla verilirken, aynı haberde 22 Eylül 2014’te örgütün sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani’nin, “Allah’ın izniyle Roma’yı fethedip haçları kıracağız” dediği belirtilmişti.

 

Bombacıların izi sürülüyor

 

IŞİD terör örgütü mensuplarının Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı düzenekleri transfer etmeyi planladığı da deşifre edildi. İstihbarat raporlarına göre C-4 patlayıcı, el bombaları ve intihar yelekleri, 50 yaşlarında ve 1.70 boylarında olan Abu Talha adlı bir kişi tarafından Hatay’ın bir köyüne getirilecek. Araçta bulunacak ikinci kişinin de Muhsin Ahmed adına düzenlenmiş pasaport taşıdığı ortaya çıkarıldı.

İstihbarat birimleri, Rus menşeili olduğu tespit edilen patlayıcıların daha sonra İstanbul’da bulunan IŞİD terör örgütü mensubu Abu Al-Haytam Kod adlı Said T’ye ulaştırılacağını belirledi. Bu arada eyleme destek için Salem Muhammet El Kutrani’nin Türkiye’ye geleceği saptandı.

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