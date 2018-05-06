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Spor

Türkiye, Ümitler Avrupa Kupası'nı dördüncü sırada noktaladı

İSTANBUL,(DHA) Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın ikinci gününde erkeklerde +90 kiloda Ö

06 Mayıs 2018 22:47

İSTANBUL,(DHA)

Ümitler Judo Avrupa Kupası\'nın ikinci gününde erkeklerde +90 kiloda Ö. Kemal Aydın altın madalya kazanırken, 90 kiloda Fatih Acet gümüş, 81 kiloda Ahmet Çuhadar ve kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Ümit Milli Takımı, Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde yapılan Avrupa Kupası\'nda genel klasmanda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile dördüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Türkiye, takım olarak 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile birinciliği elde etti.

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