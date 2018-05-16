Türkiye "Ülkene dön" mesajı vermişti; İsrail Elçisi gitti

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'nda tüm yolcularına uygulanan güvenli prosedürlerine tabii tutulan Na'eh, THY uçağı ile Tel Aviv'e gitti.

Ülkesine dönmesi istenen İsrail'in Ankara Büykelçisi Eitan Na'eh, bu sabah 08.00'ta THY uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a geldi. VIP Salonunu kullanmayan ve normal yolcular gibi İç hatlar terminalinden geçen Na'eh, korumasıyla birlikte dış hatlar terminaline geldi. THY'nin 11.15'te yapılacak tarifeli seferiyle Tel Aviv'e gitmek üzere bilet işlemlerini yaptıran Na'eh, ardından uçağın kapısına gitti. Burada karşısında gazetecileri gören Na'en, görevlilere görüntü alınması ile ilgili şikayette bulundu.

Uçağın kapısında her yolcuya uygulanan güvenlik prosedürleri, İsrail Büyükelçisi Na'eh için de uygulandı. Üzeri titizlikle aranan İsrail Büyükelçisi, bir süre bekledikten sonra uçağa gitti. Gazetecilere el sallayan Na'eh, ardından uçağa bindi.

Filistin ve Gazze'de dün İsrail tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'ten ülkesine dönmesi istenmişti.