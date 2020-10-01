Türkiye ülke puanı sıralamasında Ukrayna'nın arkasına gerisine düştü

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırmasıyla 12. sıraya inen ve İskoçya ile arasında 0.675 puan fark olan Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor.



Futbol kulüplerinin Avrupa'da son dönemde başarısız sonuçlar alması UEFA ülke puanı sıralamasında ciddi bir sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.

11. sıradaki yerini kaybetmemek için Ukrayna ve İskoçya ekiplerinin başarısızlığını bekleyen Türkiye, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Gent'i 3-0 yenip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla bir basamak geriledi ve 12. sıraya düştü.



Sezon sonunda bir değişiklik olmaması durumunda, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takım olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda Avrupa Ligi'ne direkt giden takım da olmayacak.

Türkiye'nin 11. sıraya tekrar yükselmesi durumundaysa ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Kupa 1'e gitme şansı bulursa 2022-23 sezonunda Devler Ligi gruplarına direkt gidebilecek.

Rangers-Galatasaray maçı ülke puanı için çok önemli

Galatasaray'ın hemen arkamızdaki İskoçya'nın ekibi Rangers ile oynayacağı maçın önemi bir kat daha arttı.



Sarı-kırmızılı takım bugün deplasmandaki mücadeleyi kaybederse 13. sıraya düşme ihtimali yükselecek.



Ayrıca Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Demir Grup Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kritik değere sahip.