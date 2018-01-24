Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) 2017 yılında açılan yeni hatlar, Türkiye’ye iki uluslararası başarı daha kazandırdı. Türkiye, 2017 yılında açılan yeni rotalarla uçuş ağını en fazla geliştiren ülke ve havalimanı sıralamasında ilk 15 ülke içine girdi.

Dünya genelinde uçuş ağına eklenen yeni rotalar üzerinden yapılan araştırma kapsamında, geçtiğimiz yıl en fazla yeni hattın açıldığı havayolları, ülkeler ve havaalanları açıklandı. 2017’de dünya genelinde havayollarının toplam 3 bin 500 yeni hat açtığını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre Türkiye, ülke bazında uçuş ağını en fazla geliştiren 11’inci ülke oldu.

141 YENİ HAT

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün (SHGM), yeni uçuş noktalarının oluşturulması amacıyla diğer ülkelerle yaptığı ikili havacılık anlaşmaları kapsamıyla toplam 141 yeni hat açıldı. Ülkeler sıralamasında uçuş ağına 971 uçuş ekleyen ABD birinci olurken, 464 yeni rota ile Almanya ikinci, 425 yeni rota ile de İspanya üçüncü sırada yer aldı.

Uçuş ağını en çok geliştiren havalimanı sıralamasında ise ikinci başarı Antalya’dan geldi. 2017 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde Avrupa’da yolcu artış rekorları kıran Antalya, uçuş ağına iç ve dış hatlarda eklenen 25 yeni rota ile de uçuş ağını en fazla geliştiren 15 havalimanı içinde yer aldı. SHGM’nin ev sahipliğinde iki yıl önce Antalya’da düzenlenen ICAO İkili Havacılık Müzakereleri (ICAN) konferansı kapsamında diğer ülkelerle imzalanan anlaşmalar meyvesini vererek, Antalya’yı yeni açılan hatlarla dünya çapında bir başarıya taşıdı.