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Ekonomi

Türkiye ucuz petrol ithal etmeye hazırlanıyor

Hükümetler arası anlaşma yapılırsa, ön finansman yöntemiyle beş yıl içinde yıllık 1 milyar dolarlık petrol ürünü karşılığı konut ve diğer altyapı projelerinin Türk firmaları tarafından yapılacak

19 Mart 2012 12:13

 

 
T24 - TPAO uluslararası yatırım şirketi Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPIC) , Venezüella'dan ucuz petrol ithal etmeye hazırlanıyor.
 
Venezüella'da inşaat karşılığı petrol ürünleri ticareti projesiyle ilgili bilgi veren Mithat Cansız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili yaklaşık bir yıldır görüşmelerin yapıldığını dile getirdi.
 
Miliyet gazetesinde yer lan haber göre; üst makamların da projeye önemli derecede destek verdiğini kaydeden Cansız, "Kontrata bağlama noktasında ciddi bir aşama kat edildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde imzaların atılacağını düşünüyorum" dedi.
 
 

Türk firmakları yapacak 

 
 
Hükümetler arası anlaşma yapılırsa, ön finansman yöntemiyle beş yıl içinde yıllık 1 milyar dolarlık petrol ürünü karşılığı konut ve diğer altyapı projelerinin Türk firmaları tarafından yapılacağını anlatan Cansız, "Aslında oradan ham petrolü alıp Türkiye'ye getirmeyeceğiz. Dizel, benzin, uçak yakıtı, LPG, fuel oil gibi ürünlerin pazarlanması TPIC kanalıyla yapılacak. Buradan elde edilen gelir bir hesapta tutulacak ve bu gelirle konutların finansmanı söz konusu olacak" diye konuştu.
 
 

Gelecek vaat ediyor 

 
 
Konut karşılığı petrol ürünleri için iyi model oluşturabilirse başta Afrika olmak üzere yeni pazarlarda da uygulanabileceğini söyleyen Mithat Cansız, Venezüella'nın 320 milyar varil seviyelerinde rezervi bulunan büyük bir petrol ülkesi olduğuna dikkat çekti. Cansız, ülkenin Türk petrol şirketleri için gelecek vaat ettiğini vurguladı.
 
 
 

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