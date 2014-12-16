Türkiye üçüncü sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün
raporuna göre 2014 yılında tüm dünyada
66 gazeteci öldürüldü. Kaçırılan gazetecilerin sayısı ise 119 olarak tespit edildi. 2014
yılında Ukrayna'da 33, Libya'da 29, Suriye'de 27 ve Irak'ta 20 gazeteci kaçırıldı.
RSF'nin raporuna göre yaklaşık 40 gazeteci ve 3 vatandaş gazetecisi hâlâ serbest
kalmış değil.
RSF'nin raporunda Suriye, Ukrayna, Libya, Irak ve Gazze Şeridi gazeteciler için en
tehlikeli bölgeler olarak kaydedildi. Dünyada 19 vatandaş gazetecisiyle 19 medya
çalışanı yaptıkları çalışmalar nedeniyle öldürüldü. Sınır Tanımayan Gazeteciler
örgütünün 2005 raporunda öldürülen gazetecilerin sayısı 702 olarak tespit edilmişti.
8 Aralık itibariyle tüm dünyada 178 gazeteci ve
178 vatandaş gazetecisi tutuklu
bulunuyor. 29 tutuklu gazeteciyle Çin başı çekerken onu 28 gazeteciyle Eritre ve 19
gazeteciyle İran takip ediyor.
Gazetecilere göstericiler ya da resmi güvenlik güçleri
tarafından yapılan saldırı ve
tehditlerde Ukrayna ve Venezuela'nın ardından Türkiye 117 vakayla üçüncü
oldu.
Raporda 2013 yılındaki Gezi protestoları sırasındaki polis şiddetinin cezasız kalmış
olmasının “yanlış davranışları cesaretlendirdiği”
ifade edildi.