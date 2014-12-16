Türkiye üçüncü sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün

raporuna göre 2014 yılında tüm dünyada

66 gazeteci öldürüldü. Kaçırılan gazetecilerin sayısı ise 119 olarak tespit edildi. 2014

yılında Ukrayna'da 33, Libya'da 29, Suriye'de 27 ve Irak'ta 20 gazeteci kaçırıldı.

RSF'nin raporuna göre yaklaşık 40 gazeteci ve 3 vatandaş gazetecisi hâlâ serbest

kalmış değil.

RSF'nin raporunda Suriye, Ukrayna, Libya, Irak ve Gazze Şeridi gazeteciler için en

tehlikeli bölgeler olarak kaydedildi. Dünyada 19 vatandaş gazetecisiyle 19 medya

çalışanı yaptıkları çalışmalar nedeniyle öldürüldü. Sınır Tanımayan Gazeteciler

örgütünün 2005 raporunda öldürülen gazetecilerin sayısı 702 olarak tespit edilmişti.

8 Aralık itibariyle tüm dünyada 178 gazeteci ve

178 vatandaş gazetecisi tutuklu

bulunuyor. 29 tutuklu gazeteciyle Çin başı çekerken onu 28 gazeteciyle Eritre ve 19

gazeteciyle İran takip ediyor.

Gazetecilere göstericiler ya da resmi güvenlik güçleri

tarafından yapılan saldırı ve

tehditlerde Ukrayna ve Venezuela'nın ardından Türkiye 117 vakayla üçüncü

oldu.

Raporda 2013 yılındaki Gezi protestoları sırasındaki polis şiddetinin cezasız kalmış

olmasının “yanlış davranışları cesaretlendirdiği”

ifade edildi.

