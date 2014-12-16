T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye üçüncü sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2014 yılı raporuna göre Türkiye, 117 vakayla gazetecilere yönelik saldırı ve tehditte dünyada üçüncü oldu.

16 Aralık 2014 19:03

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün
raporuna göre 2014 yılında tüm dünyada
66 gazeteci öldürüldü. Kaçırılan gazetecilerin sayısı ise 119 olarak tespit edildi. 2014
yılında Ukrayna'da 33, Libya'da 29, Suriye'de 27 ve Irak'ta 20 gazeteci kaçırıldı.
RSF'nin raporuna göre yaklaşık 40 gazeteci ve 3 vatandaş gazetecisi hâlâ serbest
kalmış değil.
RSF'nin raporunda Suriye, Ukrayna, Libya, Irak ve Gazze Şeridi gazeteciler için en
tehlikeli bölgeler olarak kaydedildi. Dünyada 19 vatandaş gazetecisiyle 19 medya
çalışanı yaptıkları çalışmalar nedeniyle öldürüldü. Sınır Tanımayan Gazeteciler
örgütünün 2005 raporunda öldürülen gazetecilerin sayısı 702 olarak tespit edilmişti.
8 Aralık itibariyle tüm dünyada 178 gazeteci ve
178 vatandaş gazetecisi tutuklu
bulunuyor. 29 tutuklu gazeteciyle Çin başı çekerken onu 28 gazeteciyle Eritre ve 19
gazeteciyle İran takip ediyor.
Gazetecilere göstericiler ya da resmi güvenlik güçleri
tarafından yapılan saldırı ve
tehditlerde Ukrayna ve Venezuela'nın ardından Türkiye 117 vakayla üçüncü
oldu.
Raporda 2013 yılındaki Gezi protestoları sırasındaki polis şiddetinin cezasız kalmış
olmasının “yanlış davranışları cesaretlendirdiği”
ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sınır Tanımayan GazetecilerTürkiyeTanımayan GazetecilerUkraynaLibyaSuriyeIrakSuriye Ukrayna Libya IrakGazzeAralıkEritreVenezuelaGeziWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24